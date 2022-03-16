Barcelona Spotify ile anlaştı! Stadın yeni ismi Spotify Camp Nou oldu

Katalan devi Barcelona, Spotify ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Camp Nou'nun yeni ismi Spotify Camp Nou oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00
Barcelona Spotify ile anlaştı! Stadın yeni ismi Spotify Camp Nou oldu
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Dünya devi Barcelona, yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza attı. Kulüp, ana sponsorunu sosyal medya hesaplarından açıkladı. Anlaşmaya göre, Katalan ekibin ünlü stadyumu Camp Nou'nun ismi değişikliğe uğradı.

Barcelona, yeni sponsorluk anlaşması için Spotify ile anlaşmaya vardıklarını ve sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Barcelona'nın sayısız başarılarına ev sahipliği yapan Camp Nou'nun, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ismi değişti. Stadın yeni ismi, Spotify Camp Nou oldu.



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