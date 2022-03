Barcelona Spotify ile anlaştı! Stadın yeni ismi Spotify Camp Nou oldu

Dünya devi Barcelona, yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza attı. Kulüp, ana sponsorunu sosyal medya hesaplarından açıkladı. Anlaşmaya göre, Katalan ekibin ünlü stadyumu Camp Nou'nun ismi değişikliğe uğradı.

Barcelona, yeni sponsorluk anlaşması için Spotify ile anlaşmaya vardıklarını ve sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Barcelona'nın sayısız başarılarına ev sahipliği yapan Camp Nou'nun, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ismi değişti. Stadın yeni ismi, Spotify Camp Nou oldu.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before