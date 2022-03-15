Spor yorumcuları Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını yorumladı

15 Mart 2022 Salı, 10:58

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcuları, Galatasaray'ın iyi oyununa vurgu yaptı.

Spor yorumcularının karşılaşma hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

UĞUR MELEKE: "Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisine çıkarken elinde iki farklı oyun opsiyonu vardı: Birisi, ligdeki sekiz maçın 5-6’sında uygulamaya çalıştığı dominant oyun. İç saha oyunu. Diğeriyse perşembe akşamı Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı uyguladıkları geçiş oyunu. Geride organize duran, rakibinin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı çıkan bir pragmatik strateji. Torrent, Beşiktaş’ın Sivasspor ve Başakşehir maçlarındaki harika oyunundan çekinmemiş belli ki. Oyun tercihini birinciden yana, dominant futboldan yana kullandı. Torrent, “Barcelona’da olan Barcelona’da kalır” dedi bir bakıma! Bence tebriği de hak ediyor bu tercihinden dolayı. Özellikle ilk 45’te Galatasaray sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Sahanın her yerinde üstündü, önde bastı, rakibini defalarca hataya zorladı. Neredeyse hiç pozisyon vermedi." (HÜRRİYET)

ATTİLA GÖKÇE: "Nou Camp’da Barcelona’ya taş koyup yenilmeden, gol yemeden, gol pozisyonlarına da girerek kıymetli bir beraberlik alan Galatasaray, sanki maçın üçüncü devresini oynuyormuş gibi uyumlu, enerjik, yüksek tempolu bir gösteri takımı gibiydi. Beşiktaş, rakibine ayak uyduramadı. Baskıya karşı direnmek istedi, beceremedi… Dahası, Atiba, Ghezzal, Teixeira gibi güvenilir kaliteli oyuncularından da beklediğini alamadı. Galatasaray savunması ile forveti arasında uyumlu, anlaşmış, verimli bir oyun sergiledi. Beşiktaş takımı zaman zaman rakibine müdahale edip topu kazansa da iki pas yapamadan top kayıplarıyla geri düştü. Kazandıkları kornerler de var. O atışları hiç kullanmasalar daha iyi olurdu. Hiçbir verimli çalışma yapmadıkları ortaya çıktı. Bu derbinin öncesinde ezeli rakiplerin maç erteleme konusundaki gereksiz polemikleri, uzun uzun birbirleriyle yakın geçmişin Avrupa puanları üzerine sert ifadelerle dolu açıklamaları da dostluk ve rekabet geleneklerine hiç uymadı. Kötü örnekler oluşturuldu. Elbette tartışmaların oyun kalitesi ya da skor üzerinde etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ortamın bulandığını ve gerildiğini anlayalım, yeter. Galatasaray dün hak ederek kazandı. Mustafa Muhammed’in asistleriyle şık goller atan Kerem, günün kahramanıydı. Sezon boyunca sürdürdüğü parlak kariyer öykülerine bir sayfa daha ekledi. Onu alkışlıyoruz. Tüm futbolcular, üst üste taraftarın gurur duyacağı, özlediği güzel oyunlar sergilemiş oldular. Domenec Torrent de iki maçla herhalde otoritesi, yetkinliği ve yeterliliği konusundaki tartışmalara dünkü maçla son noktayı koymuştur. Pena mı? Keşke iyi bir transfer organizasyonuyla Muslera ile birlikte 1 yıl geçirmelerini sağlasalar... Barça bırakır mı? Sanmam ama denemekte yarar var." (MİLLİYET)

LEVENT TÜZEMEN: "Domenec Torrent, Perşembe günkü Barcelona maçını düşünüp bazı oyunculara 'size rotasyon yapmayı düşünüyorum' dedi. Aralarında Kerem, Babel, Berkan ve Mohamed gibi isimler vardı. Ama G.Saraylı oyuncular 'hocam biz çıkar 2 maçta da Aslanlar gibi oynarız, rotasyon yapma' yanıtını verdi. G.Saraylı oyuncular sözlerinde durup Beşiktaş'a karşı mükemmel bir mücadele sergilediler. Hücuma akıllı çıktılar, savunmayı da takım halinde yaptılar. Özellikle top Beşiktaş'a geçtiğinde tıpkı Barcelona'daki gibi alan daraltıp pozisyon vermediler. G.Saray, bence artık Barcelona'da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeye devam etmeli. Çünkü G.Saray Beşiktaş karşısındaki oyununu tüm maçlara yansıtsa zirve yarışında olurdu. G.Saray derbiye zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel hazırlanmıştı. G.Saray taraftarının gücünü bir kez daha gördük! G.Saraylı oyuncular taraftarı ile aynı frekansta buluştuğunda başarılı oluyorlar ve maç kazanıyorlar." (FOTOMAÇ)

"YANLIŞ KADRO TERCİHİ"

REHA KAPSAL: "Beşiktaş, Önder Karaveli geldiğinden beri bazı maçları bireysel oyuncuların kalitesi ve günlük performanslarıyla kazandı. Saha içinde organizasyonu gelişen, farklı planlar uygulayan görüntüde hiçbir zaman olmadı. Eğer böyle bir derbi oynuyorsanız oyun pratiğiniz ve kurgunuz sağlamsa yani oyunu üzerine inşa ettiğiniz oyunculara gerek yoksa Umut Meraş, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Alex Teixeira gibi oyuncuları oynatabilirsiniz. Bu sorun olmaz. Bir oyun hafızası vardır. Ama böyle bir oyun ezberiniz yoksa o zaman kulübede beklettiğiniz sağlam cephaneliği kullanmak yani 4-5 oyuncuyla başlamak, oyun değil oyuncu gücüyle kazanmaya çalışmak daha doğru tercihti." (FOTOMAÇ)

BİLAL MEŞE: "Kenan Karaman’a nasıl 39 dakika sabır gösterdin Önder hoca, merak ettim doğrusu? Tamam son haftalarda Kenan’da biraz kıpırdanma oldu, eyvallah... Ama elinizin altında Larin ve Batshuayi gibi oyuncular varsa ki var, niye onları 11’de sahaya sürmezsiniz. Larin, Batshuayi ve Souza hamlelerinin ne kadar işe yaradığını ikinci yarıda daha iyi gözlemledik. Nitekim Beşiktaş ikinci yarıda topla oynama yüzdesini eşitledi, öne de geçti, rakibin baskısına da set çekerken, Larin’le ciddi bir pozisyon yakaladı, atamadı. Ne var ki oyuna ikinci yarıda giren Rıdvan Yılmaz, 85’te Ghezzal’ın asistinde yay üzerinden sert vurdu, kaleci Pena’nın bacak arasından topu filelere göndererek farkı bire indirdi. Uzatma dakikalarında Nelsson’un Larin’i hava topunda formasından çekmesine ne diyeceğiz eyyy Atilla Karaoğlan! Hadi o süzemedi VAR’daki Yaşar Kemal Uğurlu sen ne iş yaparsın? Gözlerinize perde mi indi, ayıptır, günahtır, Beşiktaş’a gelince maşallahınız var sus-pussunuz! Maçın özeti mi? Valla Önder hoca ikinci yarıyı dikkatli izlemeni öneririm sana; oyuncu hamlelerinden sonra Kartal’ın nasıl değiştiğini göreceksin? Yanlış kadro tercihin, Kartal’a faturası ağır oldu!" (FOTOMAÇ)

GÜNTEKİN ONAY: "Önder Hoca bir kez daha yanlış tercihleriyle sınıfta kaldı. Sonradan hatalarını değişliklerle düzeltti ve ikinci 45 dakikayı 1-0 kazandı ancak iş işten geçmişti. Dün fiziksel ve mental olarak yorgun olması gereken Galatasaray, daha diri ve agresif idi ve ilk yarıdaki iyi futboluyla haklı bir galibiyet elde etti. Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alan bir Beşiktaş var. Karaveli’nin başarılı olduğu yönünde bir algı yaratıldı ancak sonuçlar bunun aksini gösteriyor. Haftayı 8’inci kapatan Beşiktaş, ikinci Konya’nın da 10 puan gerisinde. Bitime 9 maç kala hedefsiz kaldılar." (HÜRRİYET)