Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolcular milli takımların aday kadrosuna çağrıldı

15 Mart 2022 Salı, 14:56

Mart ayının son haftasında 2022 Dünya Kupası eleme maçları için liglere 1 hafta ara verilecek. Milli takımlar da bu müsabakalar öncesi aday kadrolarını açıklamaya başladı.

Bu sezon Galatasaray forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Victor Nelsson ile Trabzonspor’un golcüsü Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takımı’nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı özel karşılaşmalar için 23 kişilik aday kadroda kendilerine yer buldu.

Sarı-kırmızılıların bir başka ismi Omar Elabdelloui ise Norveç’in, Slovakya ve Ermenistan mücadelelerinin kadrosuna seçildi. Omar, böylece 1.5 yıl sonra milli formayı giymiş olacak.