Barcelona, deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!

1.02.2026 09:26:00
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Elche'yi 3-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Barcelona, Elche'ye konuk oldu.

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri dakika 6'da Lamine Yamal, dakika 40'ta Ferran Torres ve 72. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Elche'nin tek golünü ise dakika 29'da Alvaro Rodriguez attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 55 yaptı. Elche, 24 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Mallorca'yı konuk edecek. Elche, Real Sociedad deplasmanına gidecek.

