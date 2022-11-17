Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: 'Katar Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilir'

17 Kasım 2022 Perşembe, 21:41

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerinde bir dönem Katar ekiplerinden Al Saad'da oynayan ve burada teknik direktörlük yapan Xavi, "Al Sadd'da oynadığım için gurur duyuyorum. Geçmişe bakıldığında şunu söyleyebilirim; Doha gelmek benim ve ailem için iyi bir karardı" dedi.

"Doha, burada kaldığınız sürede nasıl gelişti?" sorusuna yanıt veren İspanyol teknik direktör, "Arap dünyasında bir ilk olan Dünya Kupası'nın başlangıcına çok yakınız. Hazırlığın telaşlı aşamasına tanık oldum. Tüm yönlerden bahsediyorum; stadyumlar, konutlar, demir yolları..." yanıtını verdi.

"KATAR DÜNYA KUPASI'NDA SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Katar'ın sürpriz yapabileceğini dile getiren Xavi Hernandez, "Katar, sadece ev sahibi değil, bu takım sürpriz yapabilir. Katar, futbol açısından çok gelişti. Dünya Kupası projesi sadece saha dışında değil, saha içinde de önemli şeyler getirdi. Bugün Katar, Dünya Kupası'nda söz sahibi olabilecek bir milli takıma sahip. Bu aynı zamanda 2004'ten beri Katarlı futbolcuların teknik ve taktiksel gelişimine katkıda bulunan Aspire Academy projesi sayesinde. Yerel futboldaki gelişimi, Al Sadd'da teknik direktörlük yaparken kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu.

42 yaşındaki teknik direktör son olarak Dünya Kupası'nda ne beklediği sorusuna, "Halk arasında büyük bir coşku görüyorum, hem oyuncular hem de taraftarlar için inanılmaz bir etkinlik olacak" şeklinde cevap verdi.