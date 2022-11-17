Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki favorileri belli oldu

17 Kasım 2022 Perşembe, 19:15

Ekvador forması giyen Enner Valencia, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Katar ile oynayacakları maç için konuşan 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız, eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız" dedi.

"Katar çok teknik ve en büyük gücü topa sahip olmak" diyen Enner Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'ndaki takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Daha çok kendine güvenen bir takım oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

Sürekli Katar ile oynayacakları karşılaşmayı düşündüğünü belirten Ekvadorlu oyuncu, "Umarım takım, ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebilir ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Valencia, Dünya Kupası için favorisi sorulduğunda ise kazanan takımın Arjantin, Brezilya ve Fransa'dan biri olabileceğini söyledi.