Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki favorileri belli oldu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nın favori ülkelerini belirledi.
Ekvador forması giyen Enner Valencia, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.
Turnuvanın açılış karşılaşmasında Katar ile oynayacakları maç için konuşan 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız, eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız" dedi.
"Katar çok teknik ve en büyük gücü topa sahip olmak" diyen Enner Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'ndaki takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Daha çok kendine güvenen bir takım oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜNYA KUPASI'NDAKİ FAVORİLERİNİ AÇIKLADI
Sürekli Katar ile oynayacakları karşılaşmayı düşündüğünü belirten Ekvadorlu oyuncu, "Umarım takım, ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebilir ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
Valencia, Dünya Kupası için favorisi sorulduğunda ise kazanan takımın Arjantin, Brezilya ve Fransa'dan biri olabileceğini söyledi.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu