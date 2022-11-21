Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: 'Lionel Messi'nin en iyi versiyonu'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 18:36

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, 2022 Katar Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik direktör, "Brezilya ve Arjantin, üst seviyedeler. En azından yarı finale kalacaklardır. İki takıma en iyisini diliyorum. Onların arkasından İspanya, Portekiz, İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkeler var" dedi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique ile ilgili konuşan Xavi, "Enrique'nin kişiliği var. Doğuştan bir lider. İspanya için harika bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. Bu konuda iyimserim" sözlerini kullandı.

"MESSI'NIN EN İYİ VERSİYONU"

Messi için, "Onu çok motive görüyorum, belki de son Dünya Kupası" diyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim için Lionel Messi, dünya tarihinin en iyi futbolcusu. Onu sadece Maradona, Pele ve Di Stefona ile karşılaştırabilirsiniz. Ve Dünya Kupası kazansa da, kazanamasa da en iyi olarak kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Xavi son olarak, "Messi'nin en iyi versiyonunu görüyoruz, harika gidiyor. Dünya Kupası'nda bir fark yaratacaktır" yorumunu yaptı.