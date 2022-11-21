İran Milli Takımı, Dünya Kupası maçı öncesi milli marşı söylemedi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran, Katar'da karşılaşıyor. İranlı futbolcular, ülkelerine tepki olarak İngiltere maçı öncesinde milli marşlarını okumadı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:22
İran Milli Takımı, Dünya Kupası maçı öncesi milli marşı söylemedi
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Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran karşılaştı. 16.00'da Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda başlayan mücadele öncesinde İran Milli Takımı, ülkelerinin milli marşına eşlik etmedi.

Milli takımın bu hareketi, İran’da aylardır süren Mahsa Amini eylemlerine destek olarak değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmtişi. Mahsa Amini’nin ölümünden bu yana İran’ın dört bir yanında protestolar sürüyor.


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