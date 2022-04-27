Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Paul Pogba'yı istiyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 22:51

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Paul Pogba'yı takımında istiyor. TeleFoot'ta yer alan habere göre; İspanyol teknik direktör, yönetimden Pogba'nın transfer edilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından Katalan devinin yöneticileri de harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2016 yılından bu yana Manchester United'da forma giyen 29 yaşındaki Pogba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Fransız yıldız 1 gol, 9 asistlik performans sergiledi.