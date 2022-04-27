Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Paul Pogba'yı istiyor
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Paul Pogba'yı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Paul Pogba'yı takımında istiyor. TeleFoot'ta yer alan habere göre; İspanyol teknik direktör, yönetimden Pogba'nın transfer edilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından Katalan devinin yöneticileri de harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
2016 yılından bu yana Manchester United'da forma giyen 29 yaşındaki Pogba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Fransız yıldız 1 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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