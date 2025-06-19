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Barcelona transferde büyük oynuyor: Nico Williams'ın sözleşme şartları belli oldu!

Barcelona transferde büyük oynuyor: Nico Williams'ın sözleşme şartları belli oldu!

19.06.2025 13:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Barcelona transferde büyük oynuyor: Nico Williams'ın sözleşme şartları belli oldu!

Barcelona'nın, Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu Nico Williams ile anlaştığı iddia edildi.

Barcelona, dünya futbolunda ses getirecek bir transfere imza atmak üzere... LaLiga devinin, Athletic Bilbao'nun parlayan yıldızı Nico Williams'ı kadrosuna katacağı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona, Williams ile 6 yıllık sözleşme için kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Haberde, 22 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin Haziran 2031'e kadar süreceği ve yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir net maaş kazanacağı kaydedildi.

Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve finansal şartlar üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Bilbao ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu, geride kalan sezonda 45 maça çıkarken 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #barcelona #Athletic Bilbao #Nico Williams

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