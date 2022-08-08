Barcelona, UNAM Pumas ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı

Barcelona, Joan Gamper Kupası'nda Meksika ekibi UNAM Pumas'ı 6-0'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:08
Barcelona, UNAM Pumas ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Meksika kulübü UNAM Pumas'ı 6-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda sezon öncesi taraftarı karşısına çıkan Barcelona, maça hızlı başladı.

Katalan temsilcisi, 2. dakikada yeni transfer Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, 5. ve 19. dakikalarda Pedri, 10. dakikada Ousmane Dembele'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci devrede yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Barcelona, 49. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 84. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.


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