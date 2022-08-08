Osman Korkmazel, Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:11

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Spor yazarımız Osman Korkmazel maçı şöyle değerlendirdi:

"Futbola başladığından bu döneme, yıllar su gibi akıp gitti. Çok dertleşiriz çok, hala da öyle... Galatasaray’a hocalığı netleşmeden 18 –Haziran- saat 22’05 de Fransa’da iken konuşmuş ve kendi adıma; ‘Hayırlısı olsunu’ vurgulamıştım Okan Buruk’a. Sağ olsun o da gizli onaylamıştı. Çok geçmeden imzalar ve gönülden sevdiği Galatasaray’da hocalığa başlama...

Hazırlık dönemi, hazırlık maçları, (1.2 maç kötü gidince klasik mırıldanmalar!) yeni transferler, daha 2-3 yere takviye de diretiyor Okan hoca. Sol stoper dışında, ısrarla istediği 2’si netleşti. Çok yönlü ön libero L.Torreıra ve aklı üst seviye, radar gibi tarayıcı 10 numara Mertens’e dün gece kavuştu. Bu akşam deplasmandaki rakibi Antalyaspor ve başındaki Nuri Şahin’den çok çekindiğini bilenlerdenim . Zaten araştırmacı ekibi de tüm bilgileri Okan hocaya detaylıca sunmuştur. C.Airlines Park Stadı hınca hınç doluydu. Kadrolara baktığımda 2 hoca da elindeki mevcutların en iyisini ve hazırını sahaya sürmüştü. Antalyaspor daha oturmuş bir takım görüntüsündeydi. Gol bölgesine çok çabuk akıyorlardı. Galatasaray ise rakibini tartma görüntüsü çiziyordu ilk 10 dk. Bu bölümden sonra Galatasaray gözükmeye başladı Antalyaspor sahasında. Özellikle 18’nci dk.dan sonra Yunus’un kanadından tehlike oluşturuyordu; şık pasında S.Oliveira çabukluğunu konuştursa golle buluşabilirdi. Sonrasında oyunu gol bölgesine daha çok getirdiler ama tek ciddi tehlike dk. 38’de Kerem’in direkte patlayan şutuydu. Şunu da vurgulamalıyım Seferoviç’i ilk yarı boyunca hiç besleyemediler. Devre biterken Antalyaspor’un penaltısını Muslera kurtarsa da, pozisyon öncesi VAR ofsayt nasıl göremedi inanılır gibi değil...

Bu oyun aşırı sıcağa rağmen 2’nci yarıda da sürerse, iyi bir maç izlediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Az sonra göreceğiz. Antalyaspor ilkyarı olduğu gibi 2’nci yarıda da ilk 11 dk. fazlaca gol sahasında gözüküyor. Ama Galatasaray savunması sağlam duruyor. Kanatlardan Yunus, Kerem gol bölgesine taşıyor takımını. Önde baskı da tesirini gösteriyor. İşte Emre Akbaba az kalsın skoru değiştiriyordu. Okan Buruk nihayet yokları oynayan Berkan’ı, 62’de F.Midtsjo ile değiştirdi. Su molası gelmişken, Seferoviç’i hala pozisyona sokan, gol pası veren yok. Dk. 72 oyunda tempo düştü. Nuri Şahin hemen 3 değişim birden yapıp ekibini hareketlendirdi. Okan hocadan hamle 77’de Emre Kılınç- Taylan. Yunus yine Yunus takımını gole taşımak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Her 2 takımda da yorgunluk gözüküyor. Ama taze kuvvet Gomis girdi golü attı ve 3 puanı cebine koydurdu takımının... Okan Buruk yolun açık olsun. Takımı iyi gördüm. Hele ki yeni transferlerde katılınca, daha da iyi olur."