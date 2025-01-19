Barcelona'da galibiyet hasret sürüyor!
İspanya La Liga'da Barcelona, Getafe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, Getafe deplasmanına konuk oldu. Mücadele 1-1 tamamlandı.
Barcelona, 9. dakikada Jules Kounde ile öne geçti. Getafe, 34. dakikada Mauro Arambarri ile eşitliği sağladı.
Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Barcelona, Getafe maçıyla ligdeki kötü gidişi durduramadı. Hansi Flick'in ekibi ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı. Katalan temsilcisi, söz konusu 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
1-1'lik sonucun ardından Barcelona 39, Getafe 20 puana yükseldi.
Barcelona, ligin bir sonraki haftasında sahasında Valencia ile karşılaşacak. Getafe, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak.
Etiketler: #barcelona #GETAFE #la liga
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