Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, kendi sahasında Valladolid'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
La Liga'da üçüncü hafta heycanı devam ediyor.
Katalan ekip Barcelona, Nou Camp'ta Valladolid'i ağırlayacak.
Saat 20:30'da başlayacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmişti.
Valladolid ise Sevilla deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönmüştü.
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