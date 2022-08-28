Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, kendi sahasında Valladolid'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 12:45
Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga'da üçüncü hafta heycanı devam ediyor.

Katalan ekip Barcelona, Nou Camp'ta Valladolid'i ağırlayacak.

Saat 20:30'da başlayacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmişti.

Valladolid ise Sevilla deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönmüştü.


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