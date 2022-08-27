La Liga'da Real Sociedad, Elche'yi tek golle geçti!

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:50

La Liga 3. hafta mücadelesinde Real Sociedad, deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi.

Estadio Manuel Martinez Valero'da oynanan mücadeleyi Real Sociedad 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Real Sociedad'da Mikel Merino 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 6'ya yükseltti. Elche ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Atletico Madrid'i konuk edecek. Elche ise Villarreal deplasmanına gidecek.