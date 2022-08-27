La Liga'da Mallorca, Rayo Vallecano'yu 2 golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-0 mağlup etti.
La Liga'nın 3. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Rayo Vallecano ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.
Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca 2-0 kazanırken, Mallorca'nın ilk golünü 13. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç kaydetti. İkinci gol ise 64. dakikada Lee Kang-In'in ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber Mallorca puanını 4'e yükseltirken, sezonun ilk 2 maçında mağlubiyet görmeyen Rayo Vallecano da 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Mallorca evinde Girona'yı ağırlarken, Rayo Vallecano deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.
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