Barcelona ve Juventus maçı sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi
Barcelona ile Juventus arasında bu gece oynanması planlanan hazırlık maçı, İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.
Barcelona-Juventus hazırlık maçı, İspanyol ekibindeki hasta oyuncular nedeniyle iptal oldu.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, ABD'nin California eyaletindeki Levi's Stadı'nda TSİ 5.30'da oynanması planlanan maçın iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, İspanyol temsilcisinde çok sayıda futbolcunun mide virüsüne yakalandığı kaydedildi.
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