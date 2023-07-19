İspanyol futbolcu Oriol Romeu Barcelona'ya geri döndü!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Girona forması giyen İspanyol futbolcu Oriol Romeu'yu renklerine bağladı.
İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Katalan ekip, Girona'dan eski futbolcusu Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı.
Oriol Romeu (sağda)
ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Barcelona'nın, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Girona'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
İspanyol futbolcunun Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Romeu, 2011 yılından altyapısından yetiştiği Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmuş daha sonra sırasıyla Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona formaları giymişti.
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