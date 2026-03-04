Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'ya 3 gol yetmedi: Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale çıktı!

Barcelona'ya 3 gol yetmedi: Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale çıktı!

4.03.2026 09:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona'ya 3 gol yetmedi: Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale çıktı!

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona maçı 3-0 kazanmasına rağmen ilk maçı 4-0 kazanan Atletico finalist oldu.

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İlk maçı Atletico 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Barcelona evindeki maçı 3-0 kazandı ve toplamda 4-3 skorla üstünlüğü bulunan Atletico Madrid finalist oldu. 

Barcelona'nın ilk golünü 29. dakikada 18 yaşındaki Marc Bernal kaydetti.

Mücadelede ilk yarının bitmesine az bir süre kala Barcelona'da Raphinha, 45+5. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekibin genç yıldızı Marc Bernal bir kez daha sahneye çıktı ve 72. dakikada skoru 3-0 getirerek takımını umutlandırdı.

Katalan ekibinin kalan bölümdeki çabaları sonuç vermedi. 

Diğer yarı finalin rövanşında Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşılaşacak. Sociedad ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı. 

Kral Kupası'nda Atletico Madrid'in Real Sociedad ya da Athletic Bilbao ile karşılaşacağı final maçı 18 Nisan günü oynanacak. 

İlgili Konular: #barcelona #atletico madrid #Kral Kupası

İlgili Haberler

Lamine Yamal tarihe geçti: Barcelona, Villarreal'i farklı mağlup etti!
Lamine Yamal tarihe geçti: Barcelona, Villarreal'i farklı mağlup etti! İspanya LaLiga'da lider Barcelona, Villarreal'i 4-1 mağlup etti. Lamine Yamal'ın hat-trick yaptığı maçta Barcelona'nın diğer golü Robert Lewandowski'den geldi.
Barcelona'ya Girona deplasmanında büyük şok!
Barcelona'ya Girona deplasmanında büyük şok! İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya konuk olan Barcelona, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı.
Barcelona 3 puanı üç golle aldı: La Liga'da yeniden zirveye yerleşti!
Barcelona 3 puanı üç golle aldı: La Liga'da yeniden zirveye yerleşti! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Levante'yi 3-0 mağlup etti.