Barcelona'ya 3 gol yetmedi: Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale çıktı!

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İlk maçı Atletico 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Barcelona evindeki maçı 3-0 kazandı ve toplamda 4-3 skorla üstünlüğü bulunan Atletico Madrid finalist oldu.

Barcelona'nın ilk golünü 29. dakikada 18 yaşındaki Marc Bernal kaydetti.

Mücadelede ilk yarının bitmesine az bir süre kala Barcelona'da Raphinha, 45+5. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekibin genç yıldızı Marc Bernal bir kez daha sahneye çıktı ve 72. dakikada skoru 3-0 getirerek takımını umutlandırdı.

Katalan ekibinin kalan bölümdeki çabaları sonuç vermedi.

Diğer yarı finalin rövanşında Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşılaşacak. Sociedad ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Kral Kupası'nda Atletico Madrid'in Real Sociedad ya da Athletic Bilbao ile karşılaşacağı final maçı 18 Nisan günü oynanacak.