Barcelona 3 puanı üç golle aldı: La Liga'da yeniden zirveye yerleşti!

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona ile Levante karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 3-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marc Bernal, 32. dakikada Frenkie de Jong ve 81. dakikada Fermin Lopez attı.

BARCELONA LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Geçen hafta Girona'ya yenilerek liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bu hafta rakibinin Osasuna'ya 2-1 yenilmesinin avantajını kullandı ve bu galibiyetle puanını 61'e yükselterek Real Madrid'in 1 puan önünde yeniden lider oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Levante ise 18 puanla 19. sırada kaldı.

Barcelona, gelecek hafta lig üçüncüsü Villarreal'i Camp Nou'da ağırlayacak. Levanta ise Alaves ile evinde karşılaşacak.