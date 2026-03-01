Lamine Yamal tarihe geçti: Barcelona, Villarreal'i farklı mağlup etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 09:18:00
İspanya LaLiga'da lider Barcelona, Villarreal'i 4-1 mağlup etti. Lamine Yamal'ın hat-trick yaptığı maçta Barcelona'nın diğer golü Robert Lewandowski'den geldi.

LaLiga'nın 26. haftasında Barcelona, konuk ettiği Villarreal'i farklı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Barcelona mücadelenin ilk yarısını Lamine Yamal'ın golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Konuk Villarreal, 49'da Pape Gueye'yle farkı bire indirdi.

Ev sahibi takımın ilk golünü atan Lamine Yamal, 69'daki ağları bir kez daha havalandırıp hat-trick yaptı. Barcelona'nın deneyimli forveti Robert Lewandowski, 90+1'deki golüyle skoru belirledi.

Barcelona bu galibiyetle ligde 26. maçında 21. galibiyetini elde ederek puanını 64 yaptı. Villarreal ise ligdeki yedinci yenilgisini alırken 51 puanda kaldı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Villarreal maçını 3 golle tamamlayan Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Yamal ayrıca LaLiga tarihinde hat-trick yapan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Barcelona formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan Lamine Yamal, 18 gol ve 13 asist kaydetti.

