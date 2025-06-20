Barcelona'ya Nico Williams transferinde engel!

Barcelona'nın anlaşma sağladığı Nico Williams transferi için engel çıktı.

Marca'da yer alan habere göre, Athletic Bilbao, İspanyol futbolcu için taksitle bonservis ödenmesini kabul etmiyor.

Barcelona'nın daha önce Athletic Bilbao'ya 62 milyon euro'nun (Williams'ın serbest kalma bedeli) üzerinde de bir teklif sunduğu ancak bu rakamı taksitler halinde ödemek istediği yazıldı. Athletic Bilbao'nun ise bonservisin taksitle ödenmesi konusunda tavizi olmadığı 62 milyon euro tek seferde almak istediği belirtildi.

Barcelona'nın 62 milyon euro'yu tek seferde ödemesinin zor olduğu kaydedildi.

Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 22 yaşındaki Nico Williams, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.



