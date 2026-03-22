Borussia Dortmund'da Sebastian Kehl kararı: Resmen açıklandı!

22.03.2026 17:30:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 46 yaşındaki sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Sebastian Kehl, iş birliklerine karşılıklı olarak son verme konusunda anlaştı. Bu karar, BVB yönetimi ve eski sportif direktör tarafından dostane bir şekilde alındı" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-siyahlı ekipte futbolcu olarak da forma giyen Kehl, kulübe çok şey borçlu olduğunu ve yaklaşık 24 yıldır bu ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

