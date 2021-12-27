Barcelona Yusuf Demir için kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor
Barcelona, Yusuf Demir için kararını verdi. Demir'in kulüpten ayrılarak, Bundesliga takımlarından birine imza atması bekleniyor.
La Liga'da Barcelona forması giyen Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir için karar verildi.
Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Yusuf Demir, Ronald Koeman döneminde zaman zaman şans bulmuştu. Xavi yönetimindeki Barça, genç oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Marca gazetesi, Yusuf Demir için yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Gazeteye göre şu ana kadar 9 maça çıkan futbolcu bir maçta daha forma giyerse Barcelona oyuncunun 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.
Yusuf Demir'i kadroda düşünmeyen Barcelona oyuncuya 10. maçta oynama şansını vermeyecek. Böylece Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Yusuf Demir'in adı Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Leipzig ve Borussia Dortmund ile anılıyor.
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