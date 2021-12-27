Sinan Engin, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı
Süper Lig'de ilk yarı bu hafta sonu oynanacak maçların ardından tamamlanacak. Lider Trabzonspor'un uzağında kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile Beşiktaş derbisi sonrası yollar ayrıldı. Henüz yeni teknik direktörünü bulamayan sarı-lacivertliler için Sinan Engin canlı yayında iddiada bulundu.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı konuşulurken kulislerde Löw ismi ön plana çıkıyordu.
Hatta Mesut Özil'in telefon açarak Löw'ü ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasındaydı. Tecrübeli yorumcu Sinan Engin canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de Löw isminin olmayacağını ifade eden Sinan Engin yeni teknik direktörü de açıkladı.
"LÖW, TÜRKİYE'DE OLMAZ"
Sarı-lacivertli takımın gündemindeki Joachim Löw'ün doğru bir tercih olmayacağını belirten Sinan Engin "Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından Türkiye'de olmaz. Açmaz burası onu. Konsantre olmaz. Parasını alır, sonra kovulmayı bekler ve gider." dedi.
"İKİ TARAFTAN DA BILIC'İ DUYDUM"
Slaven Bilic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu yönündeki iddiasını yineleyen Sinan Engin, "Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaşacağını duydum. Hem Ali Koç cephesinden, hem de Bilic cephesinden bunu duydum." ifadelerini kullandı.
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