Barcelona'da koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı
İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
Barcelona Kulübü, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.
Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de koronavirüs yakalandığı açıklanmıştı.
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