Barcelona'da koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı

İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 14:15
Barcelona'da koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı
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Barcelona Kulübü, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.

Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de koronavirüs yakalandığı açıklanmıştı.


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