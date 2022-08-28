Barcelona'da Memphis Depay'ın takımdan ayrılacağı iddiası!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Real Sociedad'a kiralanacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 00:00
Barcelona'da Memphis Depay'ın takımdan ayrılacağı iddiası!
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Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen ve yakın zamanda adı Beşiktaş ile de transferde anılan Memphis Depay ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı futbolcunun Barcelona'da düşünülmediği ve Real Sociedad'a kiralanacağı öne sürüldü.

SOCIEDAD, DEPAY'I İSTİYOR

Premier Lig ekibi Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak'ı 70 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu ayrılığın ardından Sociedad, gözüne Depay'ı kestirdi.

BARCELONA İLE KİRALAMA GÖRÜŞMESİ

İspanyol basınına göre, Real Sociedad ile Barcelona, Depay'ın kiralanması için görüşme yaptı. Barcelona, transfer dönemi kapanmadan önce Depay'ı da elden çıkarmak istiyor.

DEPAY'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

2021-22 sezonunda Barcelona'da 38 maçta 13 gol 2 asist üreten Depay, bu sezon ise hazırlık maçları ve kupa olmak üzere 6 maçta 3 gol 2 asist üretti. Hollandalı, daha önce Lyon, Manchester United ve PSV formalarını da terletmişti.


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