La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 4 golle geçti!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 09:48
La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 4 golle geçti!
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İspanya La Liga 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

Abanca-Balaidos'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Benzema, 42. dakikada Modric, 56. dakikada Vinicius ve 66. dakikada Valverde kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü 23. dakikada penaltıdan Aspas kaydetti.

Real Madrid'de Eden Hazard, 87. dakika kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid Espanyol deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Girona'ya konuk olacak.


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