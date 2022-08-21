La Liga'da Mallorca, Real Betis'e 2-1 kaybetti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında Mallorca, kendi sahasında ağırladığı Real Betis'e 2-1 mağlup oldu.
İspanya La Liga'da Mallorca, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.Ligin 2. haftasında oynanan mücadeleyi Real Betis 2-1'lik skorla kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren iki golü de penaltıdan 9 ve 73. dakikalarda Borja Iglesias attı. Mallorca'nın tek golü 56. dakikada Vedat Muriç'ten geldi.
Bu sonucun ardından Real Betis, lige 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. Mallorca 1 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Real Betis, Osasuna'yı ağırlayacak. Mallorca, Vallecano deplasmanına gidecek.
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