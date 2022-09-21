Barcelona'da Sergio Busquets'in yerine iki isim!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 00:00

Barcelona'da, uzun yılllarda takımda forma giyen Sergio Busquets sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Marca'nın haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Busquets yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak. Barcelona'nın, İspanyol orta sahanın yerine iki aday belirlediği ve bu isimlerin Real Sociedad'dan Martin Zubimendi ile Wolverhampton'dan Ruben Neves olduğu aktarıldı.

JORGE MENDES FAKTÖRÜ

Zubimendi'nin sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu belirtildi. Barcelona'nın, 23 yaşındaki futbolcunun gelişimine inandığı ancak Real Sociedad'ın serbest kalma maddesinin dışında pazarlık yapmasına şüpheyle bakıldığı ifade edildi.

Ruben Neves'in sözleşmesinde ise herhangi bir serbest kalma maddesi olmadığı, Portekizli futbolcu için pazarlıklar sonucunda bir bonservis bedeli belirleneceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Jorge Mendes'in, Barcelona'nın başkanı Joan Laporta ile yakın ilişkilerinin olması transfer için önemli bir ayrıntı olarak gösterildi.

ALTERNATİF İSİMLER

Öte yandan Barcelona'nın, gelecek sezon Sergio Busquets'in ayrılması durumunda takım içinden Frankie de Jong ve Valencia'dan geri dönecek Nico Gonzalez'i bu bölgede kullanabileceği hatırlatıldı.