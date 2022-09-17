La Liga'da Valencia, Celta Vigo'yu 3 golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia, kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etti.
La Liga 6. hafta mücadelesinde Valencia, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.
Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi Valencia 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Samuel Castillejo, 82. dakikada Marcos Andre ve 90+3. dakikada Andre Almeida kaydetti.
Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar karşılaşmada süre alamadı.
Celta Vigo'da Cervi 60. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Alınan bu sonucun ardından Valencia puanını 9'a çıkardı. Celta Vigo ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Espanyol deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Real Betis'i konuk edecek.
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