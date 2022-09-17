La Liga'da Barcelona, Elche'yi 3 golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Elche'yi 3-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona zorlanmadı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Katalan devine galibiyeti getiren golleri 34 ve 48. dakikada Robert Lewandowski ve 41. dakikada Memphis Depay attı.
Elche'de Gonzalo Verdu, karşılaşmanın 14. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 6 haftada 16 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Elche 1 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Barcelona, Mallorca deplasmanına gidecek. Elche, Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.
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