Barcelona'da Xavi gelişmesi: Resmen açıklandı...
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, gelecek sezon İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.
Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Barcelona, bitimine 1 hafta kalan La Liga'da şampiyon Real Madrid'in 12 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Katalan devi, uzun süre önce lige ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarak hayal kırıklığı yaratmıştı.
Geçen sezon Barcelona, Xavi'nin ilk yılında Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.
HOCALIK DÖNEMİNDE 2 KUPA KAZANMIŞTI
Futbolculuk kariyerinin 20 senesini Barcelona'da geçiren Xavi, 4 sene Katar takımı Al-Sadd'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı. Al-Sadd'da 2 sezon teknik direktörlük yapan Xavi, 2021'de Barcelona'nın başına geçti.
44 yaşındaki Xavi ile birlikte Barcelona, 1 La Liga ve 1 Süper Kupa başarısı yaşadı.
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