Barcelona'dan ayrılması gündemdeydi: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan operasyonu!
Galatasaray'ın, Barcelona'dan ayrılığı gündemde olan İlkay Gündoğan için harekete geçtiği iddia edildi.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan defteri bir kez daha açıldı.
Sport'da yer alan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İlkay Gündoğan ile görüşme yaparak oyuncuya düzenli forma şansı vermeyeceğini iletti.
Geleceğiyle ilgili karar aşamasında olan İlkay Gündoğan'ı isteyen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan transferini Barcelona'dan ayrılması halinde gerçekleştirebileceği vurgulandı.
KARARINI BİR HAFTA İÇİNDE VERMESİ BEKLENİYOR
Futbolcunun Hansi Flick'le yaptığı görüşme sonrası kariyer planlaması yaptığı ve kesin kararını bir hafta içinde vereceği aktarıldı.
Öte yandan İlkay Gündoğan için Al-Nassr'ın da devrede olduğu ancak Suudi Arabistan ekibinin oyuncuyu ikna etmesi gerektiği kaydedildi.
Barcelona, İlkay Gündoğan'ı 2023-24 sezonu başında renklerine bağlamış ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz sezon Barcelona ile toplam 51 maça çıkıp 4180 dakika süre alan deneyimli futbolcu 5 gol, 14 asistlik skor katkısı vermişti.
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