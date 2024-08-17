Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi: Kadrodan çıkarıldı!
Barcelona'nın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan, İspanya La Liga'daki sezonun ilk maçını öncesinde kadrodan çıkarıldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İlkay Gündoğan yeni sezona talihsiz bir giriş yaptı.
İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Valencia deplasmanına çıkacak olan Barcelona'da İlkay Gündoğan sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Barcelona'dan yapılan açıklamada İlkay Gündoğan'ın Monaco ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe aldığı ve tedbir amacıyla Valencia maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.
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