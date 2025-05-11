Barcelona'dan El Clasico'da müthiş geri dönüş! Adım adım şampiyonluğa...

Yayınlanma: 11.05.2025 - 19:30

Güncelleme: 11.05.2025 - 19:30

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys'te oynanan maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

KYLIAN MBAPPE'DEN REKOR

El Clasico'ya hızlı başlayan taraf konuk ekip Real Madrid oldu. Real Madrid, 5. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti.

Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid'de Kylian Mbappe, 14. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Fransız yıldız, 38 golle Real Madrid'deki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

BARCELONA'DAN GERİ DÖNÜŞ

Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğünün ardından sahada adeta Barcelona fırtınası esti.

Katalan ekibi, 19. dakikada Eric Garcia'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı ve umutlandı.

Barcelona, 32. dakikada Lamine Yamal ve 34. dakikada Raphinha'nın golleriyle Real Madrid karşısında bir anda 3-2'yi buldu.

Barcelona, Raphinha ile 45. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-2'lik üstünlükle gitti.

ARDA GÜLER OYUNDAN ÇIKTI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, 4-2'lik ilk devrenin ardından oyundan çıktı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid'de Dani Ceballos da ilk devrenin ardından yerini Luka Modric'e bıraktı.

Real Madrid, 70. dakikada Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve skoru 4-3'e getirerek umutlandı. Fransız yıldız, Real Madrid'de bu sezon 39. golünü attı.

BARCELONA'DAN 4. EL CLASİCO GALİBİYETİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Real Madrid karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, Real Madrid'e karşı bu sezon oynadığı dört maçı da kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, son 3 hafta öncesi ligde 82 puana yükseldi. Real Madrid, 75 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.