Real Madrid'de beklenen son yaklaşıyor... İşte Arda Güler'in yeni hocası!
Real Madrid'in ligin son maçıyla birlikte Carlo Ancelotti'ye veda edeceği ve göreve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu getireceği iddia edildi.
Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminin Real Soceidad ile mayısın son haftasında oynanacak lig maçının ardından bitmesi bekleniyor.
Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Ancelotti'nin yerine ise kimin geçeceği büyük ihtimalle belli.
Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, Ancelotti ile yolların ayrılmasının ardından göreve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu getirecek.
Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımı devralması beklenen Alonso'nun yerine Real Madrid Futbol Teknik Direktörü Santiago Solari'nin, geçiş sürecinde takımın başında olacağı belirtildi.
Alonso'nun hala 1 yıllık sözleşmesinin bulunduğu Bayer Leverkusen cephesinin de ayrılıkla ilgili herhangi bir zorluk çıkarmayacağı aktarıldı.
Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte Arda Güler'in de daha fazla forma şansı bulacağı tahmin ediliyor.
Ara tranfser döneminde Alonso, Arda Güler'i kiralık olarak Bayer Leverkusen'e istemiş ancak Real Madrid'den transfere onay çıkmamıştı.
XABİ ALONSO, AYRILIK KARARINI AÇIKLADI
Almanya Bundesliga'da hafta sonu oynanacak Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı öncesinde Xabi Alonso soruları yanıtladı.
Adı Real Madrid'le anılan İspanyol teknik direktör geleceğiyle ilgili kararını duyurdu.
Alonso, sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı.
Xabi Alonso'nun kısa süre içinde Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
Alonso, Bayer Leverkusen'le geçtiğimiz sezon Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.
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