Barcelona'dan Real Madrid'e tebrik mesajı

Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'e ezeli rakibinden tebrik mesajı geldi.

Barcelona sosyal medya hesabından Real Madrid'e bir tebrik mesajı paylaştı.

İşte Barcelona'nın o paylaşımı:

"Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyoruz."

Congratulations to Real Madrid for winning the Champions League title