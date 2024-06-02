Barcelona'dan Real Madrid'e tebrik mesajı
Barcelona, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid'i sosyal medya hesabından kutladı.
Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'e ezeli rakibinden tebrik mesajı geldi.
Barcelona sosyal medya hesabından Real Madrid'e bir tebrik mesajı paylaştı.
İşte Barcelona'nın o paylaşımı:
"Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyoruz."
Congratulations to Real Madrid for winning the Champions League title— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan'dan '14 Mayıs' itirafı
- 'Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'
- 'Çekişme yok, adayımız İmamoğlu'
- Cumhur İttifakı'na geçti!
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Bonucci'den eski hocası hakkında itiraf
- Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu
- Türkan Şoray'dan eğitim sorusuna yanıt