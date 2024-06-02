Barcelona'dan Real Madrid'e tebrik mesajı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid'i sosyal medya hesabından kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:20
Barcelona'dan Real Madrid'e tebrik mesajı
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Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'e ezeli rakibinden tebrik mesajı geldi.

Barcelona sosyal medya hesabından Real Madrid'e bir tebrik mesajı paylaştı.

İşte Barcelona'nın o paylaşımı:

"Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyoruz."

 


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