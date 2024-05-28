Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması: 'Real Madrid'den başka takım...'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:03

Güncelleme: 28.05.2024 - 18:03

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör, hocalık kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.

"BURADA EMEKLİ OLACAĞIM AMA..."



Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik direktör, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı.