Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması: 'Real Madrid'den başka takım...'
Arda Güler'in formasını giydiği İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyerini İspanyol ekipte tamamlamak istediğini açıkladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik direktör, hocalık kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.
"BURADA EMEKLİ OLACAĞIM AMA..."
Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI
Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik direktör, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı.
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