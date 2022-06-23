Barcelona'dan sürpriz Suarez hamlesi
Barcelona'nın, Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Luis Suarez ile transfer için temasa geçtiği öne sürüldü.
Xavi Hernandez'e iyi bir takımı emanet etmek isteyen Barcelona'da transfer için çalışmalar devam ediyor.
Diario Sport'un haberine göre; Katalan devinin, Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından Luis Suarez ile temasa geçtiği aktarıldı.
Ana forvet hedefi Robert Lewandowski olan Barcelona'nın Suarez'e yedek olacağını açıkça dile getirdiği ve ağustos ayına kadar beklemesini istediği kaydedildi.
Uruguaylı futbolcunun ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Suarez'in Sevilla, Villarreal ve River Plate gibi takımlardan teklif almasının ardından, beklemesi durumunda bu teklifleri kaybedebileceği düşüncesiyle Barcelona'yı reddettiği öne ifade edildi.
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