Barcelona'dan yayın hakları için dev anlaşma: 400 milyon Euro

Barcelona, La Liga yayın haklarının yüzde 15'ini ABD merkezli yatırım şirketi Sixth Street'e sattı. Katalan ekibinin bu satıştan 400 milyon Euro gelir etmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 12:41
Barcelona'dan yayın hakları için dev anlaşma: 400 milyon Euro
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Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın La Liga televizyon yayın haklarının yüzde 15'inin 25 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım şirketi Sixth Street'e satıldığı belirtildi.

Sixth Street, daha önce yayın haklarının yüzde 10'unu satın almıştı. Yeni anlaşmayla birlikte şirket, Barcelona'nın La Liga televizyon haklarının yüzde 25'ine sahip oldu.

BARCELONA NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

Marca'da yer alan haberde, Barcelona'nın bu satıştan 400 milyon Euro gelir etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kulübün geçtiğimiz yıl açıkladığı finansal raporda borcun 1.3 milyar Euro olduğu belirtilmişti.

Borcun etkisiyle Barcelona'nın yeni sezondaki harcama limiti eksiye düşerken La Liga'dan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin 2022/23 sezonu harcama limitinin eksi 144 milyon Euro olduğu belirtilmişti.


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