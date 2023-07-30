El Clasico'da kazanan Barcelona
ABD'de oynanan hazırlık maçında Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi.
ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Marin ve 90+1'de Ferran Torres kaydetti.
5 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ
Real Madrid'de 20. dakikada Vinicius Junior'un penaltı vuruşu golle sonuçlanmazken Barcelona'nın maç boyunca 5 şutunun direkten dönmesi ise akıllarda kalan en ilginç notlardan oldu.
Milli oyuncumuz Arda Güler sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
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