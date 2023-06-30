Barcelonalı yönetici Deco Arda Güler için İstanbul'da!
İspanyol ekip Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi.
Deco
İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Haberde, Deco'nun Arda Güler'i takıma katmak için oldukça hevesli olduğu ve yeni sezonda Xavi Hernandez ile çalışmak için Arda'yı ikna etmeye çalışacağı yazıldı.
Arda Güler ile Barcelona'nın dışında Real Madrid, Milan, Dortmund, Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetti.
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