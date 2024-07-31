Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'den Fred açıklaması!
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred için açıklama yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?
Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
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