Fenerbahçe'nin Lille maçlarının hakemleri açıklandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs, iç sahada oynayacağı maçı Jose Maria Sanchez yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşılaşacak.
Bu maçlar öncesinde UEFA, Fenerbahçe - Lille eşleşmesinde görev yapacak hakemleri duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs, iç sahada oynayacağı maçı Jose Maria Sanchez yönetecek.
Spor Haberleri
- Şampiyonlar Ligi kura çekiminde bir ilk yaşanacak!
- Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması: 'Teklfiler var'
- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 ayrılık birden!
- Beşiktaşlı futbolcuya sürpriz talip!
- Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!
- Fenerbahçe'nin Lille maçlarının hakemleri açıklandı!
- Napoli'nin yıldızından flaş Galatasaray kararı!
- Fenerbahçe'den Fred açıklaması!
- Milli kürekçi Elis Özbay, dördüncü oldu!
- Anlaşma tamamlandı: Mbappe, eski takımını satın aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- Cezası 14 bin lira
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?