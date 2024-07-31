Fenerbahçe'nin Lille maçlarının hakemleri açıklandı!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:14

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:14

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşılaşacak.

Bu maçlar öncesinde UEFA, Fenerbahçe - Lille eşleşmesinde görev yapacak hakemleri duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs, iç sahada oynayacağı maçı Jose Maria Sanchez yönetecek.