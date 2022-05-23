Barcelona'nın Lewandowski teklifi belli oldu!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:16

Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığını açıklayan Robert Lewandowski için Barcelona'nın teklifi ortaya çıktı.

Sky Sports'un haberine göre, Katalan devi, Polonyalı golcü için 32 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Barcelona, ayrıca Bayern Münih'e 5 milyon euro'luk da bir bonus teklifi yaptı.

Bayern Münih'in şu an için teklife cevap vermediği, Barcelona'nın ise Alman ekibinden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.

Tatiline Antalya'da devam eden Lewandowski, sezonun son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

33 yaşındaki Polonyalı golcünün, Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.