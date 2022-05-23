Barcelona'nın Lewandowski teklifi belli oldu!
Barcelona'nın, Bayern Münih'e Robert Lewandowski için 32 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığını açıklayan Robert Lewandowski için Barcelona'nın teklifi ortaya çıktı.
Sky Sports'un haberine göre, Katalan devi, Polonyalı golcü için 32 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Barcelona, ayrıca Bayern Münih'e 5 milyon euro'luk da bir bonus teklifi yaptı.
Bayern Münih'in şu an için teklife cevap vermediği, Barcelona'nın ise Alman ekibinden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.
Tatiline Antalya'da devam eden Lewandowski, sezonun son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.
33 yaşındaki Polonyalı golcünün, Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Saray'ın Demirtaş planı
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Otomobil fiyatlarına dev zam!