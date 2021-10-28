Barcelona'nın teknik direktörü Sergi Barjuan oldu
Barcelona, B Takımı'nı çalıştıran Sergi Barjuan'ın geçici olarak A Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildi.
Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.
BARÇA'NIN HOCASI BELLİ OLDU
Katalan ekibi, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, B Takımı'nı çalıştıran Sergi Barjuan'ın geçici olarak getirildiğini açıkladı.
LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021
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