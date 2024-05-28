Barcelona'ya Alman teknik direktör!

Barcelona, Alman teknik adam Hansi Flick ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:19
Barcelona'ya Alman teknik direktör!
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Barcelona, Xavi Hernandez'in ardından teknik direktörlük koltuğunu Hansi Flick'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Salı günü Barcelona'ya giden Alman teknik adam, çarşamba günü Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak.

Barcelona ile Flick arasındaki sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.


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