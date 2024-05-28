Barcelona'ya Alman teknik direktör!
Barcelona, Alman teknik adam Hansi Flick ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Barcelona, Xavi Hernandez'in ardından teknik direktörlük koltuğunu Hansi Flick'e emanet etmeye hazırlanıyor.
Salı günü Barcelona'ya giden Alman teknik adam, çarşamba günü Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak.
Barcelona ile Flick arasındaki sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor.
Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.
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