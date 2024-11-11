Barcelona'ya iki yıldızından kötü haber!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 18:11

Güncelleme: 11.11.2024 - 18:11

Barcelona'ya iki futbolcudan kötü haber geldi.

Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

NTV Spor'un aktardığına göre, Robert Lewandowski ise 10 gün forma giyemeyecek.

Katalan ekibi son olarak La Liga'da deplasmanda Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Yamal bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 8 asist kaydetmişti.

Lewandowski ise bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 19 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olmuştu.