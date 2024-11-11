Barcelona'ya iki yıldızından kötü haber!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona forması giyen Lamine Yamal ile Robert Lewandowski'nin sakatlandığı açıklandı.
Barcelona'ya iki futbolcudan kötü haber geldi.
Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre, Robert Lewandowski ise 10 gün forma giyemeyecek.
Katalan ekibi son olarak La Liga'da deplasmanda Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSLARI
Yamal bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 8 asist kaydetmişti.
Lewandowski ise bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 19 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olmuştu.
Etiketler: #Lamine Yamal #robert lewandowski #barcelona #sakatlık
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