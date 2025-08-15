Barış Alper Yılmaz'dan Süper Lig'e harika başlangıç!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezona harika başladı.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol atan ve 1 asist yapan milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da 10. dakikada ağları havalandırdı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da yeni sezonda ilk 4 gole de etki etmeyi başardı.

Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı dört gole de doğrudan katkı sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinin en erken golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

Barış Alper Yılmaz, golden sonra dikkat çeken bir harekete imza attı. Son dönemde adı transfer ile anılan milli yıldız, Fatih Karagümrük maçındaki golünün ardından taraftarlara dönerek kulüp armasını gösterdi.